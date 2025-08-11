Topo

Notícias

Dólar sobe com inflação, sanções dos EUA e plano de contingência de Lula no foco

São Paulo

11/08/2025 09h48

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta segunda-feira, 11, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior ante pares principais e divisas emergentes em dia de agenda econômica esvaziada. O mercado aguarda os dados de inflação de julho do Brasil (IPCA) e dos EUA (CPI) na terça-feira, 21. Também é esperada a apresentação do plano de contingência do governo para mitigar os efeitos da tarifa de 50% imposta pelos EUA. O presidente Lula discute o tema nesta segunda com o vice, Geraldo Alckmin.

Enquanto isso, o governo Trump convidou o deputado Eduardo Bolsonaro para reuniões em Washington nesta semana, em meio a articulações por um endurecimento na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, com aperto aos bancos.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros para discutir os efeitos da Lei Magnitsky e das sanções impostas por Trump ao Brasil, segundo O Globo. Participaram representantes do BTG, Itaú, Santander, Febraban, CNF e o ministro da AGU, Jorge Messias. Os bancos explicaram que sistemas de compliance já bloqueiam automaticamente clientes listados sob sanções, inclusive em operações como o Pix. Atualmente, as sanções contra Moraes se limitam a transações em dólar, sem afetar o uso do sistema financeiro ou o acesso ao Swift.

Os investidores avaliam também o boletim Focus. A mediana para o IPCA de 2025 caiu pela 11ª vez seguida, de 5,07% para 5,05%, ainda acima do teto da meta de 4,50%. Para 2026, a projeção recuou pela quarta vez, de 4,43% para 4,41%.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou de 0,37% para 0,38% na passagem da quarta quadrissemana de julho para a primeira de agosto, segundo a FGV.

O Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritário o projeto de expansão da Comgás, avaliado em R$ 1 bilhão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

Desde o anúncio da oferta do BRB por uma fatia do Banco Master, os presidentes das duas instituições têm se reunido com o Banco Central para prestar esclarecimentos sobre a operação. No entanto, a autorização enfrenta resistência da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, responsável pela compra.

O presidente Lula editou decreto que reabre o prazo para renegociação de contratos inadimplentes de regularização fundiária em áreas rurais da União e do Incra na Amazônia Legal, por meio de alienação e concessão de uso.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou a R$ 5,4361, com avanço de 0,25%, interrompendo uma sequência de cinco sessões de baixa, reagindo à informação de que Jair Bolsonaro estaria cada vez menos propenso a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência nas eleições de 20026. Apesar da alta no dia, a moeda acumulou queda de 1,97% na semana e de 2,94% nos primeiros dias de agosto, refletindo entrada de fluxo estrangeiro. O Dollar Index também recuou, com perdas de 0,80% na semana e mais de 1,70% no mês.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP

Etanol: preço cai em 11 Estados, sobe em 7 e no DF e fica estável em 8, diz ANP

Macron diz que plano de Israel para Gaza é desastre prestes a acontecer

Ataques ucranianos com drones matam três pessoas e miram Moscou, diz Rússia