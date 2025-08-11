Jornal: Bolsonaro queria seguir após derrota, disse assessor de Braga Netto

Mensagens, anotações e documentos extraídos pela Polícia Federal do celular do coronel da reserva Flávio Peregrino, assessor do general Walter Braga Netto, indicam que Jair Bolsonaro (PL) tinha intenção de se manter no governo mesmo após perder as eleições de 2022. O conteúdo foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo.

O que aconteceu

Peregrino registrou que os militares buscavam "soluções jurídicas e constitucionais" para manter Bolsonaro no cargo. Ele escreveu que "sempre foi a intenção" do ex-presidente continuar no poder e criticou a estratégia de culpar as Forças Armadas por planos golpistas que teriam sido feitos para ajudar Bolsonaro a atingir seu objetivo, de acordo com as mensagens.

O celular do militar foi apreendido pela Polícia Federal em dezembro de 2024. A operação que realizou a apreensão também levou à prisão de Braga Netto, que segue detido. O conteúdo encontrado no celular estava em documentos e em mensagens enviadas a ele mesmo por WhatsApp.

O assessor reprovou a tese de que haveria um "golpe dentro do golpe" planejado por militares para afastar Bolsonaro. Peregrino afirma que essa tese é "oportunismo" e "mostra que tudo será feito para livrar a cabeça do B [Bolsonaro]", segundo o jornal.

Ele também apontou "falta de gratidão" do ex-presidente. "Deixar colocarem a culpa nos militares que circundavam o poder no Planalto é uma falta total de gratidão do B [Bolsonaro] àqueles poucos, civis e militares, que não traíram ou abandonaram o Pres. B [Bolsonaro] após os resultados do 2º turno das eleições", escreveu. As anotações foram feitas em novembro de 2024, quando investigações revelaram um suposto planejamento de militares para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O coronel reconheceu que militares "erraram" ao não desmontar acampamentos e não convencer Bolsonaro a desistir das ações. Em mensagens no WhatsApp, disse também que o ex-presidente parecia "forçar" uma ordem de prisão para reforçar a narrativa de perseguição política. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por descumprir medidas cautelares. O ex-presidente é réu no STF por tentativa de golpe, dentre outros crimes.

A defesa de Peregrino afirmou ao jornal que as anotações foram elaboradas "com base na liberdade de expressão". Em nota, o advogado Luís Henrique Prata criticou o vazamento das mensagens e o uso do assunto "fora de contexto mais amplo". Segundo ele, o principal ponto da linha de defesa de Peregrino era a "lealdade dos militares na busca de soluções constitucionais naquele período e ao longo de todo governo" Bolsonaro. As defesas de Bolsonaro e Braga Netto não se manifestaram.