Peru e Colômbia enviam militares em meio à disputa na fronteira com Brasil

Vista aérea da ilha de Santa Rosa (embaixo) em frente a Letícia, na Colômbia Imagem: Santiago RUIZ / AFP
11/08/2025 14h39

A disputa entre a Colômbia e o Peru sobre a reivindicação de uma pequena ilha no rio Amazonas fez os dois países enviarem militares ao local na última semana.

O que aconteceu

Ilha de Santa Rosa vive uma disputa diplomática entre Brasil, colômbia e Peru. Localizada na tríplice fronteira da região amazônica, o local é banhado pelo rio Amazonas.Em junho, o governo peruano, comandado pela presidente Dina Boluarte, afirmou reconhecer oficialmente o local como parte do território do próprio país e enviou soldados para hastear a bandeira nacional em terra firme.

Congresso peruano classificou a ilha como 'novo distrito'.. Na ocasião, o Congresso peruano aprovou "a criação de Santa Rosa" como um distrito de Loreto, região mais próxima ao local.

Presidente colombiano contradiz declaração. Na semana passada, Gustavo Petro disse "não reconhecer a soberania do Peru" sobre as recentes afirmações em uma visita à região e afirmou que o vizinho sul-americano viola tratados de fronteira. "Surgiram ilhas ao norte da atual linha mais profunda, e o governo do Peru acaba de se apropriar delas por meio de uma lei, além de instalar a capital de um município em um terreno que, de acordo com o tratado, pertence à Colômbia", escreveu ele no X.

Disputa histórica

Ilha é decorrente de mudanças de leito do rio Amazonas. As fronteira entre os dois países no local foi definida em 1922, quando Colômbia e Peru traçaram acordos no chamado Tratado de Salomón-Lozano. A formação da Ilha de Santa Rosa surgiu após o acordo, na segunda metade do século passado, em decorrência de mudanças naturais.

Ilha possui habitantes brasileiros, peruanos e colombianos. A ilha tem três mil habitantes das três nacionalidades.

Petro marca território. Buscando reforçar a contrariedade com o Peru na disputa, o presidente colombiano afirmou que iria transferir a comemoração da Batalha de Boyacá, importante disputa da independência do país contra a Espanha, para Letícia, cidade colombiana próxima à Ilha, na semana passada.

Comércio na região é intenso. As duas economias obtêm vantagens financeiras sobre o local por contarem com portos comerciais e de transporte.

Cultura peruana é predominante. Em reportagem no local, o jornal New York Times afirmou que a maioria dos habitantes locais se considera peruana. Bebidas e comidas são do Peru e até o hino nacional entoado é peruano. "Somos peruanos até a morte", disse Iván Yovera, prefeito da cidade.

Itamaraty não respondeu. O UOL entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores sobre a disputa, mas não teve resposta.

