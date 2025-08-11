Topo

Filho de Barroso desiste de voltar aos EUA após sanção de Trump

Presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso - Ton Molina/STF
Presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso Imagem: Ton Molina/STF

O filho de Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Bernardo Van Brussel Barroso decidiu não voltar para os Estados Unidos após o governo de Donald Trump suspender os vistos de ministros do Supremo e seus familiares.

O que aconteceu

Filho de Barroso atua como diretor do banco BTG Pactual em Miami. Ele viajou de férias para a Europa, antes de o governo Trump anunciar as sanções aos ministros do Supremo, em 18 de julho deste ano.

Não houve notificação oficial de quem está com o visto suspenso. Por conta disso, Bernardo Barroso decidiu que não voltaria ao país.

Segundo pessoas próximas ao ministro, foi o próprio Barroso quem teria orientado o filho a não tentar retornar. Ele estaria com receio de as sanções afetarem seus familiares. Ainda não está claro se o cancelamento do visto teria afetado diretamente Bernardo Barroso, mas, segundo o UOL apurou, a decisão foi tomada por precaução.

Executivo deve viajar para o Brasil. Em seu LinkedIn, consultado na tarde de hoje, Bernardo Barroso ainda se identifica como "diretor associado" do banco, atuando presencialmente em Miami. Antes de ocupar o posto, ele trabalhava no escritório do banco em Nova York e fez carreira nos EUA.

A situação deixou o ministro abalado. O UOL ouviu de interlocutores, sob a condição de anonimato, que o ministro ficou abalado com a situação e a possibilidade de afetar sua família.

BTG não comentou o caso. A reportagem questionou a assessoria do BTG sobre a situação. Até o momento, o banco não respondeu sobre como fica a situação de Bernardo Barroso. O espaço está aberto a manifestações.

Punição sem precedentes contra o Judiciário

Em julho deste ano, o governo Trump revogou vistos de sete ministros do STF, incluindo o de Barroso. Punição atinge também os familiares. Só não foram punidos os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.

Além dos vistos, os EUA aplicaram Lei Magnitsky a Moraes. A retaliação é inédita a um ministro do STF e proíbe o ministro de movimentar dinheiro em qualquer instituição financeira ligada ao sistema bancário internacional.

Sanções foram anunciadas em meio à pressão de Eduardo Bolsonaro contra o STF nos EUA. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atua no país para pressionar autoridades brasileiras por meio de punições dos EUA e chegou a comemorar as sanções impostas aos ministros do STF.

Atuação no exterior levou a PF a abrir novo inquérito contra Jair Bolsonaro e seu filho. A Polícia Federal investiga campanha internacional com objetivo de prejudicar o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, previsto para setembro.

Inquérito também investiga atentado à soberania nacional. Para Moraes, discursos de Eduardo e de seu pai nas redes sociais comemorando as sanções ao Brasil, incluindo o recém-implementado tarifaço, seriam uma confissão da atuação criminosa deles contra as instituições brasileiras.

