Direcional tem lucro 26% maior no 2º tri

11/08/2025 18h59

SÃO PAULO (Reuters) - A Direcional apresentou nesta segunda-feira um lucro líquido de R$183,7 milhões no segundo trimestre, crescimento de quase 26% na comparação com o resultado do mesmo período do ano passado, embora ligeiramente abaixo do esperado por analistas.

Média de estimativas compiladas pela LSEG apontava para um lucro líquido de R$194,9 milhões para a construtora no trimestre encerrado em junho, segundo dados da LSEG.

Ainda assim, o resultado foi o mais alto para um trimestre já alcançado pela empresa, de acordo com a Direcional.

A receita líquida da companhia também teve alta de 26% ano a ano e veio dentro do esperado, em R$1,07 bilhão, em comparação com a estimativa média de analistas de R$1,08 bilhão, de acordo com o levantamento da LSEG.

Em relatório de resultados, a companhia destacou que o trimestre também marcou o primeiro para a Direcional com receita líquida superior a R$1 bilhão.

A margem bruta da construtora, excluindo juros capitalizados no custo, atingiu 41,7% no trimestre, de 37,8% um ano antes.

A empresa já havia reportado vendas líquidas, considerando a participação de sócios nos projetos, de R$1,7 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 3,6% no comparativo anual.

Em lançamentos, o valor geral de vendas (VGV) totalizou R$1,9 bilhão de abril até o final de junho, expansão de 39,9% na base anual, conforme prévia operacional divulgada em julho.

A geração de caixa da companhia no segundo trimestre somou R$395 milhões, sendo R$251 milhões referentes à entrada de um novo sócio, com 9,98% de participação no capital da Riva, unidade da Direcional voltada para o mercado de média renda.

O índice de alavancagem, medido pela razão entre dívida líquida e patrimônio líquido, veio negativo em 5,6% ao final do trimestre, contra -6,3% um antes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

