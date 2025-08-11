Topo

Dieta de Ralph Fiennes: como ator de Voldemort ficou musculoso aos 62

Ralph Fiennes adotou rotina de exercícios e dietas para viver personagem
Ralph Fiennes adotou rotina de exercícios e dietas para viver personagem Imagem: Reprodução
11/08/2025 14h37

Com a expectativa de vida aumentando, manter-se ativo após os 60 anos deixou de ser exceção para se tornar um objetivo cada vez mais buscado. Ralph Fiennes, famoso por interpretar o vilão Voldemort, da série de filmes "Harry Potter" e mais recentemente em destaque em produções como "Conclave", "Macbeth" e "Extermínio 3: A Evolução", é um exemplo desse compromisso.

Aos 62 anos, o ator apresenta um físico impressionante, fruto de uma década de treinos com o preparador Dan Avasilcai, ex-fisiculturista e treinador da Muscle Works Gym, em Londres. O trabalho começou sem metas específicas, mas evoluiu para preparações rigorosas para papéis que exigiam força, agilidade e baixo percentual de gordura.

Treinos de alta intensidade e rotina precisa

Para chegar à forma necessária para viver Odisseu em "O Retorno", que estreia em setembro no cinema e é baseado na obra de Homero, Fiennes reduziu seu percentual de gordura a 5%, com treinos diários às 5h30 da manhã, trabalho de musculação segmentado por grupos musculares, circuitos funcionais e corrida em subida no fim do dia.

O ator também incorporou sessões de balé para postura e mobilidade. Mesmo com gravações longas e exigentes, manteve uma frequência de cinco treinos semanais, evitando excessos para não comprometer a saúde ou o desempenho no set.

Massagens diárias ajudavam a prevenir lesões e manter a flexibilidade, e, como destacou Avasilcai em entrevista à British GQ: "Aos 62 anos, ele está na melhor forma de sua vida e sem lesões."

Dieta focada em proteína e energia controlada

A alimentação foi planejada para preservar massa magra, garantir energia e manter a definição muscular, segundo a British GQ. O cardápio incluía salmão no café da manhã, frango e batata-doce no almoço, cortes magros de carne no jantar e lanches proteicos ao longo do dia.

O consumo de carboidratos era equilibrado para não prejudicar a composição corporal, e indulgências, como vinho ou pão extra, foram cortadas durante os períodos mais rigorosos.

Avasilcai explicou que, para alguém na faixa dos 60 anos, a ingestão adequada de proteína é fundamental para evitar perda muscular e lesões.

Lições para qualquer idade

A transformação de Fiennes reforça que é possível ganhar massa muscular mesmo depois dos 60, desde que haja esforço, disciplina e acompanhamento profissional. Musculação combinada com exercícios aeróbicos moderados, sono de qualidade e alimentação balanceada formam a base para resultados duradouros.

A experiência do ator também mostra a importância de adaptar treinos e dieta à intensidade das atividades diárias, priorizando equilíbrio e recuperação.

*Com informações de reportagem publicada em 08/06/2025

