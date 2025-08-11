Déficit em conta corrente de 2025 sobe de US$ 60 bilhões para US$ 62 bilhões, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 cresceu de US$ 60,0 bilhões para US$ 62,0 bilhões. Um mês antes, era de US$ 56,70 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 61,60 bilhões para US$ 61,70 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 55,0 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,0 bilhões, estável há 34 semanas. A projeção para 2026 também permaneceu em US$ 70,0 bilhões pela 20ª semana seguida.

A mediana de superávit comercial em 2025 caiu de US$ 65,25 bilhões para US$ 65,0 bilhões. Um mês antes, era de US$ 70,90 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2026 oscilou de US$ 70,79 bilhões para US$ 69,00 bilhões. Um mês antes, era de US$ 77,94 bilhões.

No dia 30 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva impondo tarifas extras de 40% sobre produtos brasileiros vendidos ao país. Essa taxa se soma à tarifa geral de 10% que já estava em vigor.

O Banco Central informou, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, que espera um déficit de US$ 58,0 bilhões nas transações correntes este ano. A projeção de superávit comercial é de US$ 60 bilhões. Para o IDP, a autarquia prevê entrada líquida de US$ 70 bilhões.