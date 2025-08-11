Topo

Notícias

Decreto reabre prazo de renegociação de dívidas em regularização fundiária rural

Brasília

11/08/2025 10h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que reabre o prazo de renegociação de contratos inadimplentes de regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio de alienação e concessão de direito real de uso de imóveis.

O Artigo 30 do decreto 10.592, de 24 de dezembro de 2020, previa que, na hipótese de descumprimento de contrato firmado com os órgãos fundiários federais até 22 de dezembro de 2016, o beneficiário originário ou os seus herdeiros que ocupem e explorem o imóvel tinham o prazo de cinco anos, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, para requerer a renegociação do contrato firmado, sob pena de reversão. Ou seja, o prazo havia acabado no fim de 2021.

O decreto reabre esse prazo até agosto de 2030. "Na hipótese de inadimplemento de contrato firmado após 25 de junho de 2009, o beneficiário originário, seus herdeiros ou terceiros adquirentes de boa-fé que ocupem e explorem o imóvel terão prazo de cinco anos, contado da data de publicação do Decreto nº 12.585, de 8 de agosto de 2025", diz o texto, publicado nesta segunda-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP

Etanol: preço cai em 11 Estados, sobe em 7 e no DF e fica estável em 8, diz ANP

Macron diz que plano de Israel para Gaza é desastre prestes a acontecer

Ataques ucranianos com drones matam três pessoas e miram Moscou, diz Rússia