Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

11/08/2025 13h08

O Crystal Palace perdeu o recurso que interpôs no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por infringir as regras da Uefa referentes à multipropriedade e terá que disputar a Liga Conferência na próxima temporada, informou a corte sediada na Suíça nesta segunda-feira (11).

O clube londrino, campeão da Supercopa da Inglaterra no domingo, depois de derrotar o Liverpool nos pênaltis, havia se classificado para a Liga Europa como vencedor da Copa da Inglaterra.

No entanto, a Uefa anunciou na semana passada que o Crystal Palace não poderia disputar a competição devido a um conflito de interesses, já que o ex-dirigente do clube John Textor é proprietário de parte do Lyon, também classificado para o torneio, o segundo mais importante entre clubes do continente.

Textor saiu do Palace no início de julho, mas a medida foi tomada tarde demais, segundo a Uefa, que tinha dado como prazo final o dia 1º de março para transferir as ações de um clube sem infringir as regras.

A Uefa também decidiu pelo "rebaixamento" do Crystal Palace para a Conference, terceira competição em importância entre clubes europeus, porque o time teve uma classificação pior no Campeonato Inglês do que o Lyon no Francês.

Para o TAS, "é evidente" que a Eagle Football Holdings, grupo empresarial fundado por Textor, "tinha ações dos dois clubes quando a Uefa avaliou o caso", explicou o tribunal.

Da mesma forma, o TAS considera que "a norma da Uefa é clara e não abre brecha para que os clubes não cumpram a data de avaliação".

Portanto, será o Nottingham Forest, sétimo colocado na Premier League da temporada passada, que acompanhará o Aston Villa como representante inglês na Liga Europa.

© Agence France-Presse

