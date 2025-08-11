Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

O presidente dos EUA, Donald Trump, citou Brasília como exemplo de "capital violenta" hoje, durante o anúncio de um plano para diminuir a criminalidade em Washington D.C.

O que aconteceu

Washington tem taxa de homicídios 3,2 vezes maior do que Brasília, segundo dados apresentados por Trump. No discurso, o republicano também citou outras capitais, como Bagdá, no Iraque; Cidade do Panamá, no Panamá; San José, na Costa Rica; Bogotá, na Colômbia; Cidade do México, no México; e Lima, no Peru.

Olhando os números, temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... Nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não.

Presidente dos EUA, Donald Trump

Criminalidade em Washington D.C. é comparada com a dos "piores lugares do mundo", disse Trump. Durante o anúncio, ele tinha em mãos um gráfico com dados do governo dos EUA sobre a criminalidade em Washington, em comparação com Lima, Havana (Cuba), Nairobi (Quênia), Brasília, Lagos (Nigéria), Bogotá, Cidade do México e Adis Abeba (Etiópia).

Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. [As taxas] são muito maiores.

Trump em discurso

DF teve menos assassinatos por habitante que Washington

Distrito Federal registrou 347 assassinatos em 2023, de acordo com o Atlas da Violência. A população estimada na capital brasileira era de 2,81 milhões de pessoas naquele ano, fazendo com que a taxa de homicídio fosse de 12,3 para cada 100 mil habitantes.

Já Washington D.C. teve 274 homicídios no mesmo período. Porém, a capital norte-americana tinha um população estimada muito menor: de 687.324 pessoas. Sendo assim, a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes foi de 39,9.

Dados apresentados por Trump são um pouco diferentes dos brasileiros, mas não mudam cenário. Segundo o presidente dos EUA, Brasília registrou 13 homicídios por 100 mil habitantes em 2023, ante 41 por 100 mil habitantes em Washington D.C.

Trump colocou a Guarda Nacional nas ruas

Presidente dos EUA disse no discurso de hoje que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', declarou em coletiva de imprensa.

Político anunciou envio de centenas de soldados da Guarda Nacional para o município. ''Estou lançando a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a ordem do direito de segurança pública na Washington, e eles serão autorizados a fazer o seu trabalho corretamente'', disse. A mesma tática foi usada por ele em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Além disso, Trump afirmou que assumirá controle da polícia de Washington. Ele falou que está invocando a "District of Columbia Home Rule Act" para colocar o Departamento de Polícia Metropolitana da capital sob controle federal direto, uma medida rara e controversa.

Juízes de Washington também serão substituídos, segundo o presidente. Ele alega que alguns magistrados não estão responsabilizando criminosos de forma apropriada: ''Temos algumas vagas em aberto e vamos contratar pessoas porque os juízes estão liberando assassinos. Eles simplesmente dizem: 'Podem ir. Tudo bem, não se preocupem com isso'".

Medidas visam aumentar controle federal sobre capital. Trump vem investindo em um discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''. Ontem, ele já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''.

Plano não é ilegal. Conforme a legislação dos EUA, se o presidente entender que há necessidades especiais para tomar as medidas propostas, ele pode ordenar ao prefeito que atenda ao pedido.