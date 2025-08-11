Topo

Notícias

Câmara amplia a 45 dias prazo para corregedor analisar denúncias por motim

Deputados bolsonaristas ocupam mesa diretora da Câmara Imagem: Gabriela Biló/Folhapress
Fabíola Perez
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/08/2025 16h10Atualizada em 11/08/2025 16h48

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados alterou o prazo para analisar a denúncia contra os 14 parlamentares que ocuparam o plenário da Casa na quarta-feira de 48 horas para 45 dias.

O que aconteceu

Corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel (PSD-BA) disse que irá notificar os deputados. A partir da notificação, os deputados que fizeram um motim no plenário terão cinco dias para apresentar as defesas. Com isso, a Mesa Diretora —formada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e mais seis deputados— terá 45 dias para analisar as denúncias.

Prazo anterior era muito apertado, diz deputado. Segundo Coronel, a Mesa Diretora fez uma pré-análise e decidiu que 48 horas seria um prazo apertado. "Precisamos de um conforto maior para analisar. Com isso, você abre para o contraditório", afirmou.

Coronel disse ter recebido hoje as denúncias contra os 14 parlamentares. Segundo ele, o material passa por uma análise técnica. "Vou abrir prazo, notificar os 14 deputados e eles terão cinco dias para apresentar as defesas. Depois, teremos 45 dias para analise final, após a apresentação da defesa", disse ele ao UOL.

Ninguém pode pré-julgar sem dar o direito ao contraditório, disse corregedor. Coronel explica que os deputados bolsonaristas que organizaram o motim podem ser advertidos, suspensos e até cassados —nesse caso, quem tomaria a decisão pela cassação seria o Conselho de Ética.

Cabe à Mesa Diretora advertir e suspender. Nos dois casos, os deputados que sofrerem essas penalidades chegam ao Conselho de Ética advertidos e suspensos, de forma imediata. "Se for o caso, ele já responde ao processo no Conselho de Ética suspenso", diz ele.

Coronel garantiu que seguirá o regimento da Câmara e que fará uma análise "equilibrada". "Farei uma análise imparcial, dando o direito ao contrário e cumprimento o regimento da Câmara", disse. "Não vou politizar essa decisão. Estamos recebendo as representações e vamos analisar cada uma delas."

Conselho de Ética também vai analisar denúncias contra deputados. Presidido pelo deputado Fábio Schiochet (União-SC), o órgão tem quatro parlamentares do PL e dois do PP em sua composição. "Difícil saber se vai haver algum tipo de corporativismo, se ele Fábio [Schiochet] cumprir o regimento, eles vão ter que fazer a análise deles. Não tem porque politizar essa decisão."

