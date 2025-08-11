Topo

Coreia do Norte alerta que adotará 'medidas contundentes' diante de exercícios EUA-Coreia do Sul

11/08/2025 02h42

A Coreia do Norte reagirá com "medidas contundentes" caso enfrente provocações durante os exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos, advertiu nesta segunda-feira (11) um comandante militar. 

O alerta foi anunciado no momento em que Seul e Washington se preparam para os exercícios militares anuais 'Escudo de Liberdade Ulchi', direcionados a conter o Norte, de 18 a 28 de agosto.

Os exercícios conjuntos entre militares americanos e sul-coreanos sempre enfureceram Pyongyang, que os considera um treinamento para uma invasão.

"As Forças Armadas da RPDC (Coreia do Norte) enfrentarão as manobras dos Estados Unidos e Coreia do Sul com medidas firmes e contundentes (...) em seu direito de autodefesa", disse o comandante militar norte-coreano, No Kwang Chol, em um comunicado divulgado pela agência estatal de notícias KCNA.

Os Estados Unidos mantêm quase 28.500 soldados na Coreia do Sul. Os dois países organizam exercícios conjuntos que, afirmam, têm caráter defensivo. 

As duas Coreias demonstraram sinais de um degelo em suas relações, com a remoção de alto-falantes de propaganda ao longo da fronteira.

Seul afirmou que soldados norte-coreanos começaram a desmantelar os alto-falantes usados para disseminar propaganda na fronteira, pouco depois de o Sul tomar a iniciativa.

Os países também interromperam as transmissões de propaganda na zona desmilitarizada, informou o Exército sul-coreano em junho, após a eleição do presidente Lee Jae Myung, que tenta reduzir as tensões com Pyongyang.

