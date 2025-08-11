Topo

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

Aplicativo do FGTS - Joédson Alves/Agência Brasil
Aplicativo do FGTS Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 06h00

O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O calendário é organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já possa efetuar o saque.

Datas do saque-aniversário 2025

  • Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março
  • Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril
  • Março: 3 de março a 30 de maio
  • Abril: 1º de abril a 30 de junho
  • Maio: 2 de maio a 31 de julho
  • Junho: 2 de junho a 29 de agosto
  • Julho: 1º de julho a 30 de setembro
  • Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro
  • Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro
  • Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro
  • Novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
  • Dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona a modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita que o trabalhador retire, no mês do seu aniversário, uma parte do saldo disponível no FGTS. Ao optar por essa modalidade, em caso de demissão, o acesso ao valor total da conta fica restrito, sendo liberada apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional (saque-rescisão), quem é demitido sem justa causa pode sacar todo o saldo, incluindo a multa, quando houver direito a ela.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário e permanece disponível por 60 dias.

Como aderir

A adesão é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador deve informar uma conta bancária para depósito. Conforme a Caixa, o valor é creditado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário.

Pelo mesmo aplicativo, é possível solicitar a volta ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. No entanto, a mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Cálculo do valor

O montante liberado varia entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescido de uma parcela extra, que depende do valor disponível.

Faixas de cálculo:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

A excelência do Tesouro Nacional na gestão fiscal

Salário mínimo atualizado 2025: veja valor do piso nacional

Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações

Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios

Quando é o próximo pagamento do PIS? Veja data de depósito em agosto

Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto

Herdeira da Kopenhagen, Chantal Goldfinger criou outra marca de chocolate

MP, institutos, universidades e outros órgãos: concursos têm 32,6 mil vagas