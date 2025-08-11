Salário mínimo atualizado 2025: veja valor do piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o depósito ocorreu apenas neste mês porque os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mínimo mensal que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada, servindo também como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O novo valor representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de aumento — percentual superior à inflação do período. No entanto, o montante ficou abaixo do que poderia ser, devido ao corte de despesas aprovado no final de 2024.

Alteração na fórmula de cálculo

Antes, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um limite de reajuste para as despesas públicas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre alta de 3,2%, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

O piso nacional afeta diretamente o valor de aposentadorias, principalmente as pagas pelo INSS, e de diversos benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos muito elevados, a fim de conter impactos expressivos no orçamento, especialmente em um cenário de controle de gastos.