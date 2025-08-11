Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Enquanto diamantes naturais são formados em um processo que dura milhões de anos dentro da Terra, empresas conseguem produzi-los em quatro ou oito semanas. São as gemas sintéticas, feitas em laboratórios, que têm aquecido o mercado e atraído o interesse de algumas empresas.

Como são feitos?

Os laboratórios buscam imitar as condições naturais para criar diamantes. Na natureza, o calor e alta pressão no interior do planeta formam a pedra preciosa. Na produção sintética, reatores são carregados de gases carbônicos, como metano, e o cristal se desenvolve também sob pressão e calor. Ali, eles crescem numa velocidade muito mais acelerada.

Tecnologia é usada desde os anos 1950. Antes, era destinada apenas ao uso industrial, porque a dureza e resistência da pedra à temperatura permitem a aplicação dela como ferramentas de corte ou como lentes em óptica de laser. Mas só recentemente passou a ser disseminada no mercado de joalheria.

Produto sintético é igual ao natural. Diamantes artificiais não são como as imitações feitas de vidro, mas têm as mesmas propriedades químicas e ópticas daqueles extraídos da natureza.

Produção de diamantes sintéticos na Índia Imagem: Sam Panthaky/AFP

Diamante de laboratório é mais barato. Atualmente, um diamante sintético de três quilates custa 7% do valor de um natural equivalente, segundo o analista Paul Zimnisky. Nos EUA, os sintéticos representam 17% do mercado de varejo em volume —ante 3% em 2020— e mais da metade das alianças de noivado.

Em tese, são mais sustentáveis, mas há dúvidas. Os produtores de diamantes sintéticos alegam que as gemas geram menos carbono e menor impacto ambiental. Mas a produção demanda muita energia e levanta discussões sobre se seria mesmo menos agressiva do que a exploração mineral.

Interesse do mercado

Índia e China são referências quando se fala de diamantes. É na cidade de Surat, no oeste da Índia, que 90% dos diamantes do mundo são lapidados e polidos. A exportação de diamantes sintéticos do país triplicou em valor entre 2019 e 2022, enquanto os volumes exportados subiram cerca de 25% entre abril e outubro de 2023. Já a China responde por mais de 70% dos diamantes sintéticos usados em joalheria no mundo.

Estamos vendo um pequeno grupo de grandes produtores na China e na Índia aumentando a produção com processos melhores e mais rápidos e, cada vez que fazem isso, o custo por unidade fica menor. Paul Zimnisky, ao The New York Times

Relógio Tag Heuer Carrera Plasma com diamantes cultivados em laboratório Imagem: Denis Balibouse/Reuters - 27/03/2023

De janeiro de 2015 a janeiro de 2025, os preços caíram 85%, disse o especialista. "Hoje, você pode comprar um belo diamante redondo de um quilate, cultivado em laboratório, por US$ 900 (R$ 4.895). O equivalente natural custaria cerca de US$ 5.000 (R$ 27.200). Um sintético de três quilates custaria cerca de US$ 4.000 (R$ 21.757), e o natural, entre US$ 50 mil (R$ 272 mil) e US$ 60 mil (R$ 326,3 mil). Portanto, agora eles estão custando cerca de 90% menos que o natural."

Empresas brasileiras adotaram o material sintético. A GAEM, fundada em 2021, trabalha exclusivamente com diamantes feitos em laboratório e com ouro 18 quilates reciclado em todas as suas joias. Os diamantes vêm de laboratórios no exterior, têm certificado e origem de procedência. A rede de joalheria Vivara também oferece uma linha de produtos com gemas sintéticas.