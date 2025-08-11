Topo

Notícias

Começa reunião de Lula com ministros para discutir plano de contingência ao tarifaço dos EUA -

Brasília

11/08/2025 18h12

Começou nesta segunda, 11, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir o plano de contingência em resposta à sobretaxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entrou em vigor na quarta-feira, 6.

Participam da agenda o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O encontro ocorre no Palácio do Planalto.

Segundo relatos, o anúncio das medidas não deverá ser feito nesta segunda-feira, e poderá ficar para terça, 12, ou quarta-feira, 13. O plano deverá ser apresentado na forma de medida provisória (MP), que tem força de lei e vigência imediata a partir da sua publicação.

Haddad disse mais cedo que estão incluídos neste plano duas reformas estruturais, que envolvem medidas de crédito e o Fundo de garantia para exportações (FGE).

O ministro confirmou que o plano de contingência terá linhas de financiamento, além de contemplar a questão tributária e autorizar compras governamentais em determinados casos. Além disso, está prevista a preservação de empregos às empresas e aos setores mais afetados, mas com exceções.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas

Governo quer levar câmeras com reconhecimento facial para Grande SP e interior

Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

Uber lança selo de 'verificado' como medida de segurança; veja como funciona

O que torna a capital dos EUA especial?

Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Evasão escolar é questão de Estado, diz Lula na entrega do Prêmio MEC

Morre número dois da dissidência das Farc, suspeita de magnicídio na Colômbia

Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati