Trump anuncia controle da polícia de Washington D.C e envio de tropas

Trump amplica controle federal sobre a capital em coletiva de imprensa. 11.08.2025 - Casa Branca
Trump amplica controle federal sobre a capital em coletiva de imprensa. 11.08.2025 Imagem: Casa Branca
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

11/08/2025 12h11

O presidente Donald Trump, dos EUA, apresentou hoje um plano para diminuir a criminalidade em Washington D.C e torná-la a ''capital mais bonita do mundo''. Entre as medidas anunciadas, estão o controle da polícia pela administração federal e o envio de tropas da Guarda Nacional.

Ontem, ele já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''.

O que aconteceu

O republicano planeja aumentar o controle federal sobre a administração da capital. Ele vem investindo em um discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''.

Trump disse que Washington será liberada hoje do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou à imprensa.

O político anunciou que vai enviar centenas de soldados da Guarda Nacional para o município. ''Estou lançando a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a ordem do direito de segurança pública na Washington, e eles serão permitidos a fazer o seu trabalho corretamente'', disse na coletiva. A mesma tática controversa foi usada por ele em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Além disso, afirmou que assumirá controle da polícia de Washington. Ele falou que está invocando a "District of Columbia Home Rule Act" para colocar o Departamento de Polícia Metropolitana de D.C. sob controle federal direto, uma medida rara e controversa.

Alguns juízes da área de Washington também serão substituídos, segundo ele. Trump alega que alguns deles não estão responsabilizando criminosos de forma apropriada: ''Temos algumas vagas em aberto e vamos contratar pessoas porque os juízes estão liberando assassinos. Eles simplesmente dizem: 'Podem ir. Tudo bem, não se preocupem com isso.'"

O presidente avisou que ofereceria abrigo longe da capital à população em situação de rua, enquanto criminosos seriam presos. De acordo com o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5.600 pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto.

Na semana passada, ele já havia dado uma ordem para destinar mais policiais federais na cidade. Esses servidores são de mais de uma dúzia de agências, incluindo o FBI, o ICE (Immigration and Customs Enforcement), a DEA (Drug Enforcement Administration) e o ATE (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).

Criminalidade em queda

Ao contrário do que afirmou o americano, a criminalidade no local caiu. O departamento de polícia da cidade afirma que os crimes violentos diminuíram 26% em Washington nos primeiros sete meses de 2025, em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral diminuíram cerca de 7%.

Movimento da sociedade civil reagiu contra a interferência. "Nós não sabemos o que eles (os planos) são, mas ninguém pediu por isso", argumentou o site do movimento Free DC, que convocou protestos para o dia de hoje.

Embate político

O presidente também frequentemente critica a prefeita democrata Muriel Bowser. Por ser a capital, a cidade é governada por um prefeito e um conselho local, mas permanece sob significativo controle federal. Trump vem falando em alterar a legislação para dar controle pleno ao governo federal sobre a região.

Trump chamou Bowser de uma ''boa pessoa que tentou [resolver a situação]'', mas que falhou. Ela, por sua vez, rebateu as afirmações do presidente dizendo que a cidade não está passando por um pico de criminalidade''.

* Com informações de agências internacionais

