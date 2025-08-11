Cientistas descobrem fóssil de mamífero da era dos dinossauros na Patagônia

Cientistas descobriram o fóssil de um mamífero, do tamanho de um pequeno rato, que viveu na era dos dinossauros e que foi encontrado na Patagônia chilena.

O "Yeutherium pressor" era um animal que teria pesado entre 30 e 40 gramas, vivendo durante o período Cretáceo superior, há cerca de 74 milhões de anos.

Trata-se do menor mamífero desse período encontrado nesta parte da América do Sul, quando a região fazia parte do antigo bloco continental de Gondwana.

A descoberta, realizada por especialistas da Rede Paleontológica da Universidade do Chile e do centro de estudos Núcleo Milênio Evotem, foi publicada este mês na revista científica britânica Proceedings, da The Royal Society B.

Encontrar "um mamífero da era dos dinossauros (...) e particularmente na América do Sul, onde tudo é bastante desconhecido", faz com que seja uma descoberta "muito importante", disse à AFP o paleontólogo Hans Püschel, que liderou a pesquisa.

Os cientistas encontraram o fóssil, um pedaço de crânio, no vale do Rio de Las Chinas, na região de Magalhães, cerca de 3 mil km ao sul de Santiago.

"É um pedacinho de maxilar com um molar que tem preservada a coroa e as raízes de dois molares a mais", destacou Püschel.

Apesar de sua semelhança com um pequeno roedor, o "Yeutherium pressor" deve ter sido um mamífero que colocava ovos (como o ornitorrinco) ou tinha filhotes como os marsupiais (como cangurus ou gambás).

Pela forma do dente encontrado, provavelmente tinha uma dieta de vegetais relativamente duros.

Coexistiu com os dinossauros até sua extinção abrupta no final do Cretáceo, há 66 milhões de anos.

