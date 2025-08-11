Chinesa CATL suspende operações da maior mina de lítio e busca nova licença

Por Rishav Chatterjee e Amy Lv e Lewis Jackson

(Reuters) - A gigante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology (CATL) disse nesta segunda-feira que suspendeu a produção em uma importante mina de lítio, provocando uma disparada nos contratos futuros de lítio e nos preços das ações de mineradoras, em meio a uma repressão mais ampla contra o excesso de capacidade.

A CATL disse que a licença para sua mina em Yichun, na província de Jiangxi, no sul do país, havia expirado em 9 de agosto e que a empresa estava solicitando renovação "o mais rápido possível".

"Uma vez aprovada, retomaremos a produção", disse a CATL.

Os futuros de carbonato de lítio mais ativos na Bolsa de Futuros de Guangzhou subiram 8%, atingindo o limite de preço após o anúncio, enquanto as ações das mineradoras de lítio listadas na China e na Austrália subiram mais de 10%.

Os preços do lítio têm estado voláteis desde julho, depois que a China endureceu sua retórica contra o excesso de capacidade, gerando esperança entre os investidores de que as reformas no lado da oferta poderiam controlar a produção do metal, bem como de outras commodities, como carvão e aço.

Semanas após a mudança de tom de Pequim, autoridades locais ordenaram que a mineradora chinesa de lítio Zangge Mining interrompesse a produção em uma mina na província de Qinghai.

O fechamento da CATL é o primeiro anunciado publicamente em Yichun, um importante centro de mineração de lítio.

A mina, uma das várias que a CATL possui, pode produzir pouco mais de 46.000 toneladas de equivalente de carbonato de lítio por ano, cerca de 3% da produção global prevista para 2025, de acordo com dados do governo australiano.

As mineradoras de lítio chinesas se recuperaram na abertura com as notícias, com as ações da Ganfeng Lithium subindo mais de 4%, enquanto suas ações listadas em Hong Kong avançaram cerca de 10% na abertura. A Tianqi Lithium subiu perto de 11%.

Entre as mineradoras de lítio australianas, a Liontown Resources foi a que mais ganhou, subindo quase 25%. Pilbara Minerals, IGO, Core Lithium e Mineral Resources saltaram entre 10,5% e 17,4%.

"Essencialmente, essa notícia alivia parte das pressões de excesso de oferta que têm sido uma restrição aos preços do lítio", disse Tim Waterer, analista de mercado da KCM Trade.

O setor de lítio tem enfrentado um crescimento mais fraco do que o previsto na demanda por veículos elétricos e um mercado com excesso de oferta.

Depois de atingir níveis recordes em 2022, os preços do lítio, que é fundamental para a transição mundial para uma energia mais verde, caíram quase 90%, levando os produtores de todo o mundo a reduzir seus planos de investimento.

Os preços do lítio subiram em setembro passado, quando a CATL anunciou planos para ajustar a produção de carbonato de lítio em seu projeto Yichun, mas caíram quando a CATL disse em fevereiro que reiniciaria a operação.

A suspensão da mina foi relatada pela primeira vez pela Bloomberg News no domingo.

(Reportagem de Rishav Chatterjee em Bengaluru e Lewis Jackson e Amy Lv em Pequim)