Topo

Notícias

China pode exigir regra ambiental da UE para carne

São Paulo

11/08/2025 08h00

São Paulo, 11 - A China, principal destino da carne bovina brasileira, pode vir a adotar exigências ambientais semelhantes às previstas pela União Europeia em sua lei antidesmatamento. A possibilidade foi tema de comentário do diretor de Sustentabilidade da Marfrig, Paulo Pianez, durante participação na São Paulo Climate Week, na sexta-feira, 8."Recebemos recentemente, na Marfrig, uma delegação grande do governo chinês e eles pensam em fazer exigências desse tipo também", afirmou. Ele destacou que a tendência de maior rigor ambiental "é inevitável" e não deve se limitar à União Europeia. "O mercado lá fora cada vez mais implementa um nível alto de exigência ambiental. Quando há uma realidade de mercado desse tipo, é muito pouco provável que seja desfeita. A gente precisa ter um viés de adaptação." A UE determina que produtos como carne, couro, soja e café só podem entrar no bloco europeu se comprovarem não ter origem em áreas desmatadas após a data de corte de 2020.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

ONU chama assassinato de jornalistas por Israel de "grave violação" do direito internacional

Quem foi Miguel Uribe, presidenciável morto após atentado na Colômbia

Trump ordena que moradores de rua deixem Washington "imediatamente"

Plano de ocupação total de Gaza isola 'mais do que nunca' Israel na Europa

Com tarifas dos EUA, Brasil acelera diversificação e pode reforçar posição no comércio global

Senador colombiano e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe morre dois meses após atentado

China pode exigir regra ambiental da UE para carne

Catar diz que morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza foi 'ataque deliberado" de Israel

Ataque israelense mata jornalistas da Al Jazeera em Gaza

UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

Veículo pega fogo na Marginal Tietê, em SP, e interdita trecho da via