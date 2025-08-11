Topo

Notícias

Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

11/08/2025 13h53

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza em um ataque aéreo israelense, disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

"O secretário-geral pede uma investigação independente e imparcial sobre essas últimas mortes", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Pelo menos 242 jornalistas foram mortos em Gaza desde o início da guerra. Os jornalistas e trabalhadores da imprensa devem ser respeitados, devem ser protegidos e devem ter permissão para realizar seu trabalho livremente, sem medo e sem assédio."

(Reportagem de Michelle Nichols em Nova York)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Lista de países que reconhecem Estado palestino segue aumentando desde o início do conflito em Gaza

Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pela paz

Tribunal indiano ordena remoção de 5 mil cães de rua em Nova Délhi

Explosão é registrada em usina siderúrgica nos EUA com várias pessoas feridas, diz mídia

Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra