Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza em um ataque aéreo israelense, disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

"O secretário-geral pede uma investigação independente e imparcial sobre essas últimas mortes", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Pelo menos 242 jornalistas foram mortos em Gaza desde o início da guerra. Os jornalistas e trabalhadores da imprensa devem ser respeitados, devem ser protegidos e devem ter permissão para realizar seu trabalho livremente, sem medo e sem assédio."

(Reportagem de Michelle Nichols em Nova York)