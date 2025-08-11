Topo

CEO mata gari em briga de trânsito, vai treinar e é preso na academia em MG

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi preso por suspeita de assassinar o gari Laudemir Fernandes - Reprodução
Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/08/2025 22h48

Um empresário foi preso por suspeita de atirar e matar um gari durante briga de trânsito na manhã desta segunda-feira, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

O empresário René da Silva Nogueira Junior foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira. A prisão ocorreu na tarde de hoje, horas depois do crime, após a Polícia Civil identificar o empresário como o autor do disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. René foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras. O UOL não conseguiu localizar a defesa do empresário. O espaço segue aberto para manifestação.

Crime foi motivado por uma briga de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando René passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo. O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse espaço para que ele passasse com seu veículo, quando deu-se início a uma confusão.

René teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram aos policiais. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e efetuou o disparo que atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista do caminhão ficou em choque após ser ameaçada pelo empresário, segundo a PM. "O condutor [René] falou com ela: 'se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?'. Ela entrou em choque e os coletores começaram a falar para ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro", informou o sargento da PM mineira, Thiago Ribeiro.

Após atirar em Laudemir, o empresário fugiu sem prestar socorro. No local do crime, a polícia recolheu dois cartuchos de arma calibre .380, um deles que foi usado para matar o trabalhador, e o outro estava intacto. O material foi levado para perícia.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha e demais familiares.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

Quem é o empresário preso

René da Silva Nogueira Junior, 46, é CEO, sócio-administrador de três empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nas redes sociais, René se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota". A polícia não informou se o empresário possui autorização para porte e posse de arma de fogo, ou se a arma usada no crime seria da esposa dele. Como a identidade dela não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizá-la para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso será investigado pela PCMG. O empresário já prestou depoimento acompanhado por advogados e deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira.

