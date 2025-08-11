Centenas de pessoas são deslocadas na Turquia enquanto autoridades combatem incêndios florestais

ISTAMBUL (Reuters) - Bombeiros da Turquia lutam para combater incêndios florestais no centro da província de Canakkale, no noroeste do país, provocados por ventos fortes, e centenas de moradores foram retirados por precaução, informaram autoridades locais e a mídia nesta segunda-feira.

Aviões, helicópteros, veículos e cerca de 700 funcionários estão envolvidos no combate às chamas, disse o governador da cidade, Omer Toraman, em um post no X.

Autoridades determinaram algumas retiradas preventivas, incluindo um campus universitário, além de áreas militares e residenciais, e pediram aos residentes que evitem viagens desnecessárias para manter as estradas livres para veículos de emergência.

O aeroporto da cidade e o Estreito de Dardanelos, assim como uma parte da rodovia, foram fechados por várias horas nesta segunda-feira e só foram reabertos após o pôr do sol.

Imagens da Reuters mostraram incêndios consumindo extensões de floresta e uma espessa fumaça subindo ao céu.

Helicópteros retiravam água do Estreito de Dardanelos para apagar o fogo, enquanto veículos da polícia borrifavam água para extinguir as chamas que haviam se espalhado para alguns edifícios residenciais na área.

As temperaturas na região chegaram a 33º Celsius com uma velocidade do vento de até 66km/h, de acordo com o serviço meteorológico da Turquia.

Cerca de 50 pessoas foram afetadas pela fumaça e foram tratadas em instalações médicas próximas, disse o governador.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun e Ali Kucukgocmen)