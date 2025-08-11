Topo

Notícias

Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento

11/08/2025 14h26

O Ministério da Saúde que conhecer, de forma bem mais aprofundada, quem são os profissionais que compõem a força de trabalho direta e indireta do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, vai implementar o Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS).

O projeto-piloto do censo foi iniciado em julho de 2025, no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, e representa o passo inicial para unir dados sobre formação, funções e locais de atuação dos profissionais do sistema de saúde.

Notícias relacionadas:

Nesta primeira etapa, a ideia é visitar 6.291 estabelecimentos de saúde no Distrito Federal e 6.297 estabelecimentos em Mato Grosso do Sul.

"A escolha das localidades se justifica pelas características específicas e complementares dos territórios. O DF apresenta uma alta concentração populacional em um território menor, com complexidade nas redes de saúde e diversidade de serviços. O Mato Grosso do Sul apresenta grande extensão territorial, baixa densidade populacional, desafios de acessibilidade e atenção às populações indígenas e rurais", justifica o Ministério da Saúde.

Políticas públicas

Os dados obtidos - com informações atualizadas e qualificadas para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - subsidiarão políticas públicas de planejamento e de dimensionamento do trabalho desses profissionais. Será possível identificar tanto a quantidade como a qualidade de profissionais necessários para um bom atendimento às demandas da população.

Trata-se, segundo o ministério, de uma medida estratégica para garantir equidade, visibilidade e reconhecimento do papel fundamental dos profissionais da saúde para o funcionamento efetivo do sistema, "o que também contribui com a eliminação das desigualdades e o fortalecimento das políticas públicas inclusivas e mais justas no SUS", informou o ministério.

O levantamento incluirá também os trabalhadores das áreas de limpeza, alimentação e segurança das unidades de saúde, bem como motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros e as equipes administrativas.

Curso para recenseadores

Desde 2024, está disponível o Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde, que já qualificou 65 profissionais para a coleta de dados - 32 no DF; e 33 no Mato Grosso do Sul. 

Segundo o ministério, a coleta dos dados será feita tanto de forma presencial quanto remota, "dependendo das particularidades locais e do tipo de estabelecimento".

 

 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação

MP pede abertura de inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador

Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

Centenas de pessoas são deslocadas na Turquia enquanto autoridades combatem incêndios florestais

Ipsos-Ipec: maioria discorda de que Lula fez tudo o que podia para evitar tarifaço

Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Integrantes de quadrilha que vendia pornografia infantil são presos em SP