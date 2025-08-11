CATL anuncia suspensão de grande projeto de mineração de lítio

A chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL), maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, anunciou nesta segunda-feira, 11, que sua licença para uma mina em Yichun, Jiangxi, expirou em 9 de agosto e que a produção de lítio no local foi suspensa. A empresa afirmou que retomaria a produção se sua licença fosse renovada, e que não haveria impacto material em suas operações.

As expectativas de que a suspensão reduza a oferta de lítio e eleve o preço fizeram com que as ações dos produtores subissem em Hong Kong.

A Ganfeng Lithium fechou em alta de quase 21%, enquanto a Tianqi Lithium ganhou 18%. Em Shenzhen, o Chengxin Lithium Group subiu 10%.

Os fornecedores sul-coreanos de materiais para baterias Posco Future M e L&F encerraram o dia 8,3% e 10% mais altos, respectivamente, enquanto os fabricantes de baterias Samsung SDI e LG Energy Solution subiram 3,2% e 2,8%, respectivamente.

Embora as baterias de íon-lítio sejam fundamentais para alimentar veículos elétricos, os consumidores têm sido mais lentos em fazer a transição de carros movidos a gasolina do que muitos investidores e executivos do setor automotivo haviam previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.

