Topo

Notícias

CATL anuncia suspensão de grande projeto de mineração de lítio

Cingapura

11/08/2025 11h17

A chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL), maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, anunciou nesta segunda-feira, 11, que sua licença para uma mina em Yichun, Jiangxi, expirou em 9 de agosto e que a produção de lítio no local foi suspensa. A empresa afirmou que retomaria a produção se sua licença fosse renovada, e que não haveria impacto material em suas operações.

As expectativas de que a suspensão reduza a oferta de lítio e eleve o preço fizeram com que as ações dos produtores subissem em Hong Kong.

A Ganfeng Lithium fechou em alta de quase 21%, enquanto a Tianqi Lithium ganhou 18%. Em Shenzhen, o Chengxin Lithium Group subiu 10%.

Os fornecedores sul-coreanos de materiais para baterias Posco Future M e L&F encerraram o dia 8,3% e 10% mais altos, respectivamente, enquanto os fabricantes de baterias Samsung SDI e LG Energy Solution subiram 3,2% e 2,8%, respectivamente.

Embora as baterias de íon-lítio sejam fundamentais para alimentar veículos elétricos, os consumidores têm sido mais lentos em fazer a transição de carros movidos a gasolina do que muitos investidores e executivos do setor automotivo haviam previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump anuncia controle da polícia de Washington e envio de tropas

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia

5 pontos para entender o mercado dos cartórios no Brasil