Catar diz que morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza foi 'ataque deliberado" de Israel

11/08/2025 07h47

O primeiro-ministro do Catar criticou duramente Israel nesta segunda-feira (11) pela morte de jornalistas que trabalhavam para a emissora Al Jazeera na Faixa de Gaza e afirmou que foi "um ataque deliberado".

"O ataque deliberado de Israel contra jornalistas na Faixa de Gaza revela crimes inimagináveis (...) Que Deus tenha misericórdia dos jornalistas Anas Al-Sharif, Mohamed Qraiqea e seus colegas", disse o primeiro-ministro, xeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, em uma mensagem na rede social X.

