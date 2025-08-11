Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm início definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

O repasse é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que o valor seja pago antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento - agosto de 2025

Final 1: 18/08

Final 2: 19/08

Final 3: 20/08

Final 4: 21/08

Final 5: 22/08

Final 6: 25/08

Final 7: 26/08

Final 8: 27/08

Final 9: 28/08

Final 0: 29/08

Calendário anual de repasses

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de benefícios dentro do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Complementar (BCO): Parcela adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - pagamento inicia em setembro.

Regras para permanência no Bolsa Família

O recebimento do benefício exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes;

Monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter a vacinação em dia conforme o calendário oficial.

O descumprimento dessas exigências, como a falta de matrícula escolar ou atraso na imunização, pode resultar na suspensão temporária do pagamento.