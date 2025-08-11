Caixa Seguridade tem lucro em linha com o esperado no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Seguridade registrou um lucro líquido gerencial de R$1,04 bilhão no trimestre encerrado no final de junho, evolução de 35,2%% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, informou a empresa nesta segunda-feira.

Na visão contábil, a empresa divulgou lucro líquido de R$1,03 bilhão, um crescimento de 57,3% em relação ao segundo trimestre de 2024, de acordo com relatório de resultados.

O resultado veio em linha com estimativa média de analistas de R$1,04 bilhão, segundo dados da LSEG.

A companhia, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, divulgou que o resultado financeiro cresceu 156,1% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2024, para R$45,5 milhões.

"Esse desempenho é reflexo de uma taxa Selic mais elevada no período e de um maior saldo médio de aplicações financeiras", afirmou a administração da companhia ao comentar o desempenho trimestral.

"Além disso, houve redução nas despesas financeiras, considerando que o segundo trimestre de 2024 havia sido impactado pela atualização monetária dos dividendos mínimos obrigatórios referentes a 2023."

Separadamente, a Caixa Seguridade anunciou a aprovação pelo seu conselho da distribuição de R$960 milhões aos acionistas em dividendos intercalares antecipados, o equivalente a 92% do lucro líquido auferido no segundo trimestre.