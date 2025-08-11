Guarda-roupa, cobertor e brinquedo: caixa organizadora está por R$ 16

O Guia de Compras UOL encontrou uma caixa organizadora para guardar roupas, cobertores, brinquedos, entre outros itens, e evitar bagunça em casa. O produto está com até 47% de desconto, custando a partir de R$ 15,88.

Segundo o fabricante, essa caixa organizadora ajuda a proteger as peças de poeira, umidade e também de insetos. Confira mais informações, o que diz quem comprou e pontos de atenção sobre esse produto.

O que diz o fabricante sobre a caixa?

Material em TNT respirável, que permite a circulação de ar

Protege contra poeira, umidade e insetos

Promete resistência e durabilidade

Fácil manuseio e armazenamento por ser dobrável

Possui visor transparente para identificar os itens e alças que facilitam o transporte

Multiuso: pode guardar roupas, cobertores, brinquedos, livros e entre outros itens

Fechamento em zíper

O que diz quem comprou a caixa organizadora?

Na Shopee, essa caixa organizadora tem mais de 82 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Nos comentários avaliativos, os consumidores apontaram pontos positivos como tamanho, qualidade do material e o fato da caixa ser maleável.

Ótimo custo-benefício. Chegaram bem embalados, dentro do prazo e excelente material e tamanho. Coube tudo que eu precisava e ainda sobrou espaço. Super indico!

Arianne Lima

Satisfeita com a compra. Boa qualidade, entrega rápida, ótimo preço e superespaçoso. Coloquei 12 casacos longos e pesados de inverno em um deles e muitas roupas de inverno em outro. Recomendo muito.

Amanda Alfaia

Comprei para guardar cobertores, mantas e outras peças de enxoval. A qualidade das bolsas é ótima. São bem costuradas e têm bom acabamento. Muito capricho, para ninguém reclamar. Gostei muito. Vou pedir mais para armazenar. Creio que durem bastante.

Aparecida Rodrigues

Ótima compra. O material não é aquele que fica firme e sim, maleável. Então, cabe bastante coisa. As alças não são tão resistentes, mas, pelo preço e tamanho, valeram muito a pena. Couberam duas redes, quatro lençóis, cinco pares de fronha e oito toalhas, e ainda tem espaço. Amei muito!

Maia

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticaram a fragilidade e a baixa resistência do material da caixa. Confira os comentários:

O material é fraco, poderia ser um pouco mais resistente, principalmente o zíper. Mas, pelo valor pago, está ok.

Chelly

Não é de qualidade excelente. O produto é bem mole e superfrágil. O fecho é bem delicado e se colocar material pesado dentro irá estragar. Serve apenas para roupas leves [...] Apesar disso, o preço está condizente com o produto. Se você não quer o produto para guardar roupas e coisas que pesam, recomendo comprar. Gabriela Costa

Produto frágil, o tecido é em TNT não muito grosso, o que não suportou ao segurar na alça. O plástico transparente lembra o plástico de sacola de fardo.

Stefane

Produto ok. Não achei tão resistente, pois o zíper saiu fácil e já deu uma rasgada. Mas quebrou um galho.

Felipe do Nascimento

*Com informações de matéria publicada em 01/02/2025

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.