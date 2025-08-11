Bolsas de NY caem com incerteza comercial e de olho em Trump-Putin e dados de inflação

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 11, em dia de grande volatilidade, com investidores aguardando dados de inflação dos EUA ao longo da semana. O mercado digere a prorrogação de 90 dias nas negociações comerciais norte-americanas com a China. No front geopolítico, a atenção se volta para a reunião prevista para sexta-feira entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, que discutirá um possível cessar-fogo na Ucrânia.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,45%, aos 43.975,09 pontos. O S&P 500 recuou 0,25%, aos 6.373,45 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,30%, aos 21.385,40 pontos. Durante o pregão, o Nasdaq chegou a bater seu recorde intradiário histórico aos 21.549,73 pontos, mas apagou os ganhos ao longo da tarde.

A Capital Economics avalia que o mercado acionário dos EUA pode não se abalar caso o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não corte juros no próximo mês, mantendo a previsão para o S&P 500 em 6.750 pontos em 2025 e 7.250 em 2026. UBS e Citi revisaram suas metas para o índice, com o UBS projetando 6.100 pontos em 2025 e 6.800 em 2026, e o Citi elevando para 6.600 pontos em 2025, podendo chegar a 7.200 pontos no cenário otimista.

Após Trump confirmar o pagamento ao governo americano de 15% da receita de exportações de chips à China, a Nvidia (-0,30%) e a AMD (-0,28%), que firmaram o acordo com a Casa Branca, fecharam em queda. A Intel subiu 3,66% com a expectativa de que o CEO Lip-Bu Tan esclareça suas ligações com negócios chineses em reunião com Trump ainda nesta segunda, buscando melhorar a relação com o governo.

A alta do bitcoin e a compra de mais unidades do criptoativo fez com que a Strategy (+1,30%) e a Coinbase (+2,92%) encerrassem o pregão em alta.

Com o retorno do regulador Vinay Prasad, conhecido por defender regras mais rígidas para aprovação de medicamentos, à FDA, a Sarepta recuou 1,59%. Na contramão, a Rumble subiu 3,05% após anunciar oferta em ações para comprar a alemã Northern Data por US$ 1,2 bilhão.

A C3.ai caiu 25,62% e a Monday.com despencou 29,80% com projeções vistas como frustrantes.