Bolsas da Europa caem majoritariamente, com ações de defesa em queda antes de reunião Trump-Putin

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/08/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, devolvendo ganhos da abertura e interrompendo o ímpeto positivo da semana passada, à medida que ações de defesa são derrubadas pela possibilidade de um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 547,06 pontos.

Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, têm reunião marcada para sexta-feira (15), no Alasca, para discutir o fim da guerra iniciada há três anos e meio na Ucrânia. Líderes europeus estão pressionando para que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seja incluído nas negociações de paz.

A hipótese de uma trégua na Ucrânia pesava em ações de empresas de defesa alemãs no horário acima. Em Frankfurt, a Rheinmetall amargava queda de 4,2%, a Renk caía quase 3% e a Hensoldt recuava 1%.

O maior destaque negativo na Europa, porém, era a Orsted, que tombava 28% em Copenhague, após a fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas anunciar que planeja fazer uma emissão de direitos equivalente a US$ 9,4 bilhões devido a um revés no mercado de energia eólica offshore dos EUA.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,18% e a de Frankfurt recuava 0,15%, enquanto a de Londres subia 0,21%. Já as de Madri e Lisboa tinham respectivas baixas de 0,47% e 0,66%, enquanto a de Milão avançava 0,12%.

*Com informações da Dow Jones Newswires