Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham em alta contida, de olho em prazo para tarifas EUA-China

11/08/2025 05h55

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta contida nesta segunda-feira, um dia antes do prazo do presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas maiores a bens importados da China.

O índice Hang Seng avançou 0,19% em Hong Kong, a 24.906,81 pontos, e o Taiex subiu 0,48% em Taiwan, a 24.135,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,10% em Seul, a 3.206,77 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,34%, a 3.647,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço mais expressivo, de 1,42%, a 2.251,72 pontos.

No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado nacional.

Tarifas de três dígitos impostas por Trump e pelo governo chinês foram suspensas por 90 dias, em maio, para permitir que os dois lados negociassem um acordo comercial.

Terça-feira (12) é o prazo para estender a trégua em vigor. A última rodada de negociações, realizada em Estocolmo no mês passado, terminou sem um anúncio claro de Trump sobre se o prazo seria prorrogado.

Investidores na Ásia também digerem os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) da China, que ficou estável na comparação anual de julho, superando previsão de queda de 0,3%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,43% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.844,80 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores minerador e financeiro.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Candidatos de direita lideram pesquisas a uma semana das eleições presidenciais na Bolívia

Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

Por que o McDonald's está perdendo espaço entre baixa renda dos EUA

Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

Cerco a chefe de facção no RN durou 22 horas e terminou com 3 mil tiros

Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia que autoriza leilão

Nvidia pagará ao governo americano 15% das vendas de chips para China, afirma imprensa

Austrália anuncia que reconhecerá o Estado palestino

Escutas em cela ajudaram a incriminar mandante das mortes de Bruno e Dom