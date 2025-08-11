Banco Pan vai parar de fazer cessão de carteiras e ampliar consignado privado

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pan tem como tendência para os próximos trimestres não fazer mais cessões de carteiras e pretende seguir avançando no crédito consignado privado, como forma até de minimizar a redução no consignado público/INSS, afirmou o presidente-executivo da instituição, André Calabro, nesta segunda-feira.

"Tivemos conforto em não fazer cessão de crédito (no segundo trimestre). Ela passa a ser uma opcionalidade. A tendência é que nós não façamos mais cessão", disse o executivo em conferência com analistas sobre os resultados do banco nos três meses encerrados em junho, divulgados mais cedo.

No segundo trimestre, a originação de crédito do Banco Pan no segmento de consignado privado atingiu R$1,1 bilhão, acima dos R$900 milhões do consignado público.

Segundo Calabro, após o escândalo de fraudes relacionadas aos descontos não autorizados em aposentadorias de beneficiários do INSS, o banco reduziu as concessões de crédito na modalidade. Um ano antes, o consignado INSS havia somado em originações R$3,5 bilhões.

"Depois dos bloqueios em maio, ainda não retornou ao mesmo patamar de antes de maio...Estamos recompondo ao longo do tempo com a carteira do consignado privado que tem margens mais robustas", disse o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)