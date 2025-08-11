Banco Pan tem queda de 9% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pan anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de R$191 milhões para o segundo trimestre, uma queda de 9% sobre o desempenho de um ano antes e recuo de 17% na comparação com os três primeiros meses de 2025.

O banco controlado pelo BTG Pactual apurou uma margem financeira gerencial de R$2,14 bilhões, recuo de 8% na comparação anual.

O índice de inadimplência de 90 dias no varejo subiu a 8,3%, de 6,9% um ano antes e 8,1% no início de 2025. Enquanto isso, o indicador de inadimplência futura, de operações vencidas entre 15 e 90 dias, avançou de 8,9% no segundo trimestre do ano passado para 9,2% ao final de junho deste ano.

Enquanto isso, a carteira de crédito total cresceu 18% na comparação anual, para R$57,8 bilhões.

A rentabilidade sobre patrimônio líquido recuou de 11,7% no segundo trimestre do ano passado para 11,3% no final de junho deste ano.