Balança comercial tem superávit de US$ 1,286 bilhão na 2ª semana de agosto

Brasília

11/08/2025 16h11

Brasília, 11 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,286 bilhão na segunda semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 11, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,727 bilhões e importações de US$ 5,441 bilhões. O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 2,217 bilhões. No ano, o superávit soma um total de US$ 39,199 bilhões.Até a segunda semana de agosto, comparado a agosto de 2024, as exportações cresceram 13,0% e somaram US$ 8,86 bilhões. O resultado se deu devido a um crescimento de 13,1% em Agropecuária, que somou US$ 1,90 bilhão; crescimento de 17,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,08 bilhões e, por fim, crescimento de 11,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,83 bilhões. As importações também cresceram 0,5% e totalizaram US$ 6,64 bilhões na mesma comparação, com queda de 13,0% em Agropecuária, que somou US$ 104 milhões; crescimento de 14,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 434 milhões e, por fim, queda de 0,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,06 bilhões.

