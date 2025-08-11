Topo

Economia

Auxílio Gás de agosto de 2025: veja calendário com datas de pagamento

Shutterstock
Imagem: Shutterstock
do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 07h00

O pagamento do Auxílio Gás será retomado pelo governo federal no mês de agosto. O benefício, que é repassado a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, terá os depósitos realizados entre 18 e 29 de agosto nesta nova rodada.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás

O Auxílio Gás atende aproximadamente 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Sua função é contribuir para a redução das despesas com o gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor concedido equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais do governo também está dentro dos critérios.

O repasse é feito diretamente em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança social digital. O valor fica disponível para saque por até 120 dias após o depósito.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Auxílio Gás de agosto de 2025: veja calendário com datas de pagamento

Restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento do 4º lote

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

A excelência do Tesouro Nacional na gestão fiscal

Salário mínimo atualizado 2025: veja valor do piso nacional

Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações

Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios

Quando é o próximo pagamento do PIS? Veja data de depósito em agosto

Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto