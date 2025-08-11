Auxílio Gás de agosto de 2025: veja calendário com datas de pagamento

O pagamento do Auxílio Gás será retomado pelo governo federal no mês de agosto. O benefício, que é repassado a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, terá os depósitos realizados entre 18 e 29 de agosto nesta nova rodada.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás

O Auxílio Gás atende aproximadamente 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Sua função é contribuir para a redução das despesas com o gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor concedido equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais do governo também está dentro dos critérios.

O repasse é feito diretamente em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança social digital. O valor fica disponível para saque por até 120 dias após o depósito.