Topo

Notícias

Austrália se une a 145 nações que planejam reconhecer Estado da Palestina

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália - JAIMI JOY/REUTERS
Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália Imagem: JAIMI JOY/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 10h52

O primeiro-ministro da Austrália afirmou hoje que o governo vai reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU no próximo mês. O país se junta a outras 145 nações que planejam ou aderiram ao reconhecimento.

O que aconteceu

'Solução de dois Estados'. O primeiro-ministro australiano afirmou que a decisão vem como um impulso para interromper a violência no Oriente Médio. "Uma solução de dois Estados é a melhor esperança da humanidade quebrar o ciclo de violência no Oriente Médio e pôr fim ao conflito, ao sofrimento e à fome em Gaza", disse Anthony Albanese.

Relacionadas

Israel intercepta navio que levava ajuda humanitária a Gaza

Novo barco com ajuda humanitária para Gaza zarpa da Itália

Brasileiro na Flotilha prepara nova missão: 'Israel foi inferno na Terra'

'Crianças merecem um futuro'. Na declaração, o governo ainda afirmou que a Austrália fica mais motivada pelo o que definiu como "descaso do governo Netanyahu" em relação aos "apelos da comunidade internacional sobre o descumprimento de suas obrigações legais e éticas em Gaza". "Israel é obrigado a proteger os civis e garantir o fornecimento de alimentos e suprimentos médicos. O deslocamento forçado permanente de civis é ilegal. As crianças palestinas merecem um futuro que não se parece em nada com a realidade atual."

Netanyahu define medida como 'vergonhosa'. Ontem, o primeiro-ministro israelense afirmou que os planos dos diferentes países sobre a Palestina são decepcionantes. "Ver os países europeus e a Austrália entrando nessa toca de coelho é decepcionante, e acho realmente vergonhoso. Mas não vai mudar a nossa posição", disse ele.

Israel sob pressão. As posições internacionais acontecem após o governo de Netanyahu se ver cada vez mais pressionado por um cessar-fogo na região, principalmente após ele afirmar que Israel vai "tomar e ocupar militarmente toda a cidade de Gaza", na última semana.

Conselho de Segurança da ONU realizou reunião de emergência. Países que compõe o grupo discutiram ontem, em Nova York, a situação em Gaza e a atuação em Israel.

Apoio crescente à Gaza

Mais países aderem ou planejam aderir à medida. Pelo menos 145 dos 193 Estados que integram a ONU reconhecem ou planejam reconhecer a Palestina como Estado.

França é o primeiro país do G7. No final de julho, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o governo francês pretende se posicionar pelo reconhecimento da Palestina em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, caso não ocorra um acordo de cessar-fogo. O grupo reúne as nações industrializadas mais avançadas do mundo. Depois, se seguiram à lista Reino Unido e Canadá sob as mesmas condições. Estados Unidos, Japão, Itália e Alemanha, outros membros do grupo, dizem que não irão seguir a mesma linha.

Cresce apoio de outras nações europeias. Após o início da guerra, Portugal, Noruega, Eslovênia, Irlanda, Espanha, Armênia e Malta também declararam intenção de reconhecer a Palestina.

Países sul-americanos já reconhecem desde o início dos anos 2000. Argentina, Bolívia, Equador, Brasil, Chile, Uruguai e Peru tomaram a iniciativa anos antes da guerra, em décadas anteriores.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia

5 pontos para entender o mercado dos cartórios no Brasil

'FT': Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao País por julgamento de Bolsonaro

Fundos elevam apostas na queda da soja na semana até 5 de agosto

Quem era Anas al Sharif, jornalista morto por Israel acusado de ser terrorista do Hamas?

PF usou áudios captados em cela para desvendar assassinatos Bruno Pereira e Dom Phillips