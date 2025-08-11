Austrália se une a 145 nações que planejam reconhecer Estado da Palestina

O primeiro-ministro da Austrália afirmou hoje que o governo vai reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU no próximo mês. O país se junta a outras 145 nações que planejam ou aderiram ao reconhecimento.

O que aconteceu

'Solução de dois Estados'. O primeiro-ministro australiano afirmou que a decisão vem como um impulso para interromper a violência no Oriente Médio. "Uma solução de dois Estados é a melhor esperança da humanidade quebrar o ciclo de violência no Oriente Médio e pôr fim ao conflito, ao sofrimento e à fome em Gaza", disse Anthony Albanese.

'Crianças merecem um futuro'. Na declaração, o governo ainda afirmou que a Austrália fica mais motivada pelo o que definiu como "descaso do governo Netanyahu" em relação aos "apelos da comunidade internacional sobre o descumprimento de suas obrigações legais e éticas em Gaza". "Israel é obrigado a proteger os civis e garantir o fornecimento de alimentos e suprimentos médicos. O deslocamento forçado permanente de civis é ilegal. As crianças palestinas merecem um futuro que não se parece em nada com a realidade atual."

Netanyahu define medida como 'vergonhosa'. Ontem, o primeiro-ministro israelense afirmou que os planos dos diferentes países sobre a Palestina são decepcionantes. "Ver os países europeus e a Austrália entrando nessa toca de coelho é decepcionante, e acho realmente vergonhoso. Mas não vai mudar a nossa posição", disse ele.

Israel sob pressão. As posições internacionais acontecem após o governo de Netanyahu se ver cada vez mais pressionado por um cessar-fogo na região, principalmente após ele afirmar que Israel vai "tomar e ocupar militarmente toda a cidade de Gaza", na última semana.

Conselho de Segurança da ONU realizou reunião de emergência. Países que compõe o grupo discutiram ontem, em Nova York, a situação em Gaza e a atuação em Israel.

Apoio crescente à Gaza

Mais países aderem ou planejam aderir à medida. Pelo menos 145 dos 193 Estados que integram a ONU reconhecem ou planejam reconhecer a Palestina como Estado.

França é o primeiro país do G7. No final de julho, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o governo francês pretende se posicionar pelo reconhecimento da Palestina em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, caso não ocorra um acordo de cessar-fogo. O grupo reúne as nações industrializadas mais avançadas do mundo. Depois, se seguiram à lista Reino Unido e Canadá sob as mesmas condições. Estados Unidos, Japão, Itália e Alemanha, outros membros do grupo, dizem que não irão seguir a mesma linha.

Cresce apoio de outras nações europeias. Após o início da guerra, Portugal, Noruega, Eslovênia, Irlanda, Espanha, Armênia e Malta também declararam intenção de reconhecer a Palestina.

Países sul-americanos já reconhecem desde o início dos anos 2000. Argentina, Bolívia, Equador, Brasil, Chile, Uruguai e Peru tomaram a iniciativa anos antes da guerra, em décadas anteriores.