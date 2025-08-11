Topo

Notícias

Austrália anuncia que reconhecerá o Estado palestino

11/08/2025 00h13

A Austrália reconhecerá o Estado palestino na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, anunciou nesta segunda-feira (11) o primeiro-ministro Anthony Albanese.

"A paz será apenas temporária enquanto israelenses e palestinos não tiverem seus respectivos Estados permanentes", declarou o chefe de Governo trabalhista.

"A Austrália reconhecerá o direito do povo palestino de ter seu próprio Estado", acrescentou.

Vários países, incluindo Canadá, França e Reino Unido, anunciaram a intenção de reconhecer o Estado palestino desde que Israel iniciou a ofensiva em Gaza há quase dois anos, em resposta a um ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas.

Segundo uma contagem da AFP, pelo menos 145 dos 193 membros da ONU reconhecem ou pretendem reconhecer o Estado palestino.

Albanese disse que recebeu garantias da Autoridade Palestina de que "não haverá nenhum papel para os terroristas do Hamas em um futuro Estado palestino".

"Aqui há um momento de oportunidade e a Austrália trabalhará com a comunidade internacional para aproveitá-lo", completou.

Israel enfrenta uma forte pressão da comunidade internacional para encerrar a ofensiva na Faixa de Gaza, onde mais de dois milhões de palestinos vivem sob a ameaça de uma "fome generalizada", segundo a ONU.

O gabinete de segurança israelense aprovou na sexta-feira um plano para tomar o controle da Cidade de Gaza, a maior aglomeração do território palestino, com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar os reféns sob poder do grupo palestino.

O anúncio do plano de Netanyahu provocou um grande temor entre as famílias dos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que consideram a medida uma condenação à morte de seus parentes.

O Hamas advertiu que a nova ofensiva terminaria com o "sacrifício" dos reféns.

O ataque que desencadeou a guerra em Gaza causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A operação israelense em Gaza deixou mais de 61.000 mortos, a maioria civis, mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

lec/djw/mas/cjc/meb/zm/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Candidatos de direita lideram pesquisas a uma semana das eleições presidenciais na Bolívia

Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

Por que o McDonald's está perdendo espaço entre baixa renda dos EUA

Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

Cerco a chefe de facção no RN durou 22 horas e terminou com 3 mil tiros

Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia que autoriza leilão

Nvidia pagará ao governo americano 15% das vendas de chips para China, afirma imprensa

Austrália anuncia que reconhecerá o Estado palestino

Escutas em cela ajudaram a incriminar mandante das mortes de Bruno e Dom