Topo

Notícias

Atlético abre vantagem na disputa por vaga na final do Brasileiro A2

11/08/2025 23h03

? Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) August 12, 2025

Notícias relacionadas:

Desta forma, a equipe mineira precisa apenas de um empate, na partida de volta das semifinais, que será disputada na próxima segunda-feira (18) a partir das 21h (horário de Brasília), para avançar para a decisão. Já as Sereias da Vila são obrigadas a vencer para continuarem com chances de se classificarem.

O gol da vitória do Atlético-MG saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Amanda cruzou a bola na área, onde a centroavante Luana Índia cabeceou com perfeição para superar a goleira Stefane.

Quem avançar entre Atlético-MG e Santos terá pela frente o vencedor do confronto entre Fortaleza e Botafogo, que empataram pelo placar de 2 a 2 na partida de ida da outra semifinal na última sexta-feira (8) no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Atlético abre vantagem na disputa por vaga na final do Brasileiro A2

CEO mata gari em briga de trânsito, vai treinar e é preso na academia em MG

Macron promulga lei cuja disposição de reintroduzir um pesticida foi vetada pelo tribunal superior

Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento

Trump se reúne com chefe da Intel após pedir sua demissão

Quem é Diego Coronel, corregedor que analisará punições aos deputados que obstruíram a Câmara

Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

Azul encerra operações em 14 cidades

São Paulo enfrenta Atlético Nacional na Colômbia pela ida das oitavas da Libertadores

Casal que arrecadou R$ 1 milhão em Pix para acampamento golpista no QG é denunciado pela PGR

Governo trabalha para qualificar economia solidária, diz secretário