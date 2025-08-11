Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

O frio no Centro-Sul do Brasil ainda não vai embora. Uma nova massa de ar frio está a caminho e deve chegar no meio desta semana, prolongando o período de temperaturas baixas. O calor deve vir apenas na segunda quinzena do mês, segundo a MetSul Meteorologia.

O que aconteceu

Nova massa de ar frio vem aí. Segundo a MetSul, essa nova incursão será diferente da que atua neste momento. Ela terá trajetória marítima, avançando pelo oceano, enquanto a atual veio pelo interior do continente. Isso tende a reduzir sua intensidade, mas não a impedir que as madrugadas sigam geladas.

Menos intensa, mas ainda gelada. Mesmo mais fraca, a nova frente fria será suficiente para manter mínimas negativas e geadas em muitas cidades do Sul e do Sudeste. O frio desta primeira metade da semana será provocado pela massa de ar continental que já está sobre a região, e o frio da segunda metade virá da nova massa marítima.

Mudança brusca no clima. Apesar do frio persistente nesta semana, o cenário deve se inverter rapidamente. Modelos meteorológicos analisados pela MetSul indicam que, na próxima semana, a chegada de ar quente vindo do Centro-Oeste vai provocar forte aquecimento no Sul e Sudeste.

Calor típico de agosto. Esse aquecimento repentino é comum na segunda metade de agosto, e deve se repetir neste ano. No Rio Grande do Sul, algumas tardes já devem registrar calor, especialmente no interior.

São Paulo pode passar dos 30°C. A onda de calor também chegará ao Sudeste. Na capital paulista, as máximas podem atingir ou superar os 30°C. No interior, o calor será ainda mais forte, com várias cidades registrando até 35°C — e até mais em alguns pontos.

Atenção às mudanças rápidas. O contraste entre o frio desta semana e o calor da próxima pode gerar desconforto e até impactos na saúde, como resfriados e alergias. A MetSul recomenda atenção às previsões diárias para acompanhar a transição de temperaturas.