Ataques ucranianos com drones matam três pessoas e miram Moscou, diz Rússia

(Reuters) - Três pessoas foram mortas em ataques ucranianos com drones durante a noite nas regiões russas de Tula e Nizhny Novgorod, disseram uma autoridade de alto escalão regional russa e o Ministério da Defesa nesta segunda-feira.

Duas pessoas morreram e duas foram hospitalizadas após um ataque antes da meia-noite de domingo na região de Tula, que faz fronteira com a região de Moscou ao norte, disse o governador de Tula, Dmitry Milyaev, no aplicativo de mensagens Telegram.

Uma pessoa foi morta e outras duas foram hospitalizadas após um ataque ucraniano que teve como alvo uma zona industrial na região de Nizhny Novgorod, no oeste da Rússia, afirmou Gleb Nikitin, governador da região, no Telegram.

Uma autoridade de segurança ucraniana disse à Reuters que a Ucrânia tinha como alvo uma fábrica russa que produzia componentes de mísseis na região de Nizhny Novgorod no ataque de drones.

Pelo menos quatro drones atingiram a fábrica de instrumentos Arzamas, que produz sistemas de controle e outros componentes para os mísseis russos Kh-32 e Kh-101, segundo a autoridade.

As unidades de defesa aérea russas destruíram um total de 59 drones ucranianos durante a noite, incluindo 12 sobre a região de Tula, informou o Ministério da Defesa da Rússia. O Ministério informa apenas quantos drones foram abatidos por suas unidades, e não quantos foram lançados pela Ucrânia.

Sete drones foram derrubados a caminho da capital da Rússia durante a noite e na manhã de segunda-feira, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

Ambos os lados negam ter como alvo civis em seus ataques no território um do outro. No entanto, milhares de civis morreram na guerra em grande escala que a Rússia iniciou na Ucrânia em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne e Tom Balmforth em Londres)