Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

São Paulo

11/08/2025 14h58

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (ASOF-PMDF) afirma que os sete policiais que aguardam o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) por omissão e tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 estão "aguardando silenciosamente a hora do 'abate', como verdadeiro gado em um matadouro". O posicionamento foi divulgado em nota publicada na última sexta-feira, 8.

No dia 14 de fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu ao STF a condenação de sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Gonet argumentou que "está estampada nos autos a proposital omissão dos denunciados quanto ao emprego de efetivo necessário da Polícia Militar para resguardar a segurança e impedir os atos de depredação às sedes dos Três Poderes".

Os policiais estão presos preventivamente desde agosto de 2023 aguardando julgamento no Supremo. A sessão virtual estava marcada para sexta-feira, mas foi suspensa, sem nova data definida. O caso já havia sido adiado em junho pelo STF.

Para a associação, os PMs são inocentes e "estão sendo jogados aos lobos para sustentar uma versão de golpe que teriam, por omissão, apoiado", diz a nota. "Ações como as vistas no 8 de Janeiro já ocorreram dezenas de vezes na história da capital federal e nunca fomos condescendentes, nem jamais seremos."

"Sabemos da inocência absoluta de todos eles e jamais compraremos narrativas espúrias que visam apenas estabelecer uma cortina de fumaça sobre a verdade e nos utilizar como instrumento para comprovar teses inaceitáveis", completa a nota da Associação de oficiais da PMDF.

Durante a cobertura dos atos golpistas de 8 de Janeiro, o Estadão revelou que um grupo de PMs do DF estava reunido em frente à catedral de Brasília para tomar água de coco enquanto centenas de bolsonaristas iniciavam a invasão ao STF.

Os policiais réus no processo são:

- Coronel Fábio Augusto Vieira

- Coronel Klepter Rosa Gonçalves

- Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

- Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

- Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

- Major Flávio Silveira de Alencar

- Tenente Rafael Pereira Martins

