Topo

Notícias

AOL desligará seus últimos modems de internet no final de setembro

11/08/2025 12h15

Os lendários modems de internet da AOL (America Online), que acompanharam os primeiros passos da web, serão desativados em 30 de setembro, anunciou a companhia americana.

"A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

A companhia não especificou quantos usuários foram afetados pela interrupção deste serviço. Segundo o veículo americano CNBC, AOL tinha 2,1 milhões de clientes de modems em 2015, um número que caiu para alguns milhares em 2021.

Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.

Reconhecidos por seu ruído característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem a uma internet que era então composta principalmente de páginas estáticas e textos. 

No entanto, com a aceleração dos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica.

Em 2017, a AOL já havia despertado a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997.

mng/kf/eb/msr/mb/jmo/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile

Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin