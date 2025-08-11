Topo

Aneel eleva para 6,3% projeção de aumento médio das tarifas de energia elétrica em 2025

11/08/2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou para 6,3% a projeção de reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025, conforme atualização na segunda edição do boletim "InfoTarifa" publicada nesta segunda-feira, 11. A projeção anterior era de 3,5%

O orçamento aprovado para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que subsidia políticas e subsídios setoriais, foi o principal motivo para a elevação. A CDE teve orçamento aprovado em R$ 8,6 bilhões maior do que o previsto.

A atualização feita pelo balanço da Aneel mostra que o efeito médio tarifário deve ficar acima da inflação neste ano, considerando as projeções atuais para os principais índices inflacionários do país. A publicação deste boletim é trimestral.

A diretoria da Aneel aprovou em julho a proposta de orçamento de 2025 da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fixada em R$ 49,2 bilhões. Desse total, R$ 46,8 bilhões serão pagos pelos consumidores de energia elétrica, mediante encargos incluídos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão.

