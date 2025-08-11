Topo

Notícias

Alemanha anuncia discussões sobre Ucrânia entre Europa e EUA na quarta-feira

11/08/2025 12h49

O presidente americano, Donald Trump, líderes de países europeus, da Otan e da UE se reunirão na quarta-feira para discutir a situação da Ucrânia, na antevéspera da cúpula entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o porta-voz do chanceler alemão, Friedrich Merz, nesta segunda-feira (11). 

Essas "conversas", organizadas por iniciativa de Berlim, terão como foco os "preparativos para possíveis negociações de paz", assuntos "relacionados às reivindicações territoriais e garantias de segurança", além de possíveis "ações adicionais" para "exercer pressão sobre a Rússia", declarou, em nota, o porta-voz Stefan Kornelius. 

A União Europeia reuniu seus ministros de Relações Exteriores em caráter de urgência nesta segunda-feira para tentar influenciar as negociações entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia, que suscitam temores de um acordo em detrimento de Kiev. 

Os europeus intensificaram seus contatos e se esforçaram para formar uma frente de apoio à Ucrânia desde o anúncio de a cúpula no Alasca.

pyv/kas/msr/mb/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile

Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

Moraes rechaça pressões, destaca Judiciário independente e diz que País deu basta ao golpismo