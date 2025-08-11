Agravamento de problemas políticos do Japão afetam orçamento e o momento da elevação dos juros

Por Takaya Yamaguchi e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O aprofundamento da incerteza política no Japão corre o risco de prolongar a paralisia de medidas, o que pode afetar a elaboração do orçamento do próximo ano e o momento de um aumento da taxa de juros pelo banco central, segundo analistas, afetando as perspectivas para a frágil economia.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba está enfrentando cada vez mais apelos de dentro do Partido Liberal Democrático (LDP) para que renuncie e assuma a responsabilidade pela enorme derrota do partido no governo em uma eleição para a câmara alta em julho e em uma votação para a câmara baixa no ano passado.

Embora Ishiba tenha negado que tenha planos de renunciar, o apoio cada vez menor a ele provocou perguntas inevitáveis sobre seu futuro político, e os analistas dizem que uma mudança de liderança provavelmente teria implicações para as perspectivas das políticas fiscal e monetária.

Em uma reunião na sexta-feira, parlamentares decidiram considerar a possibilidade de realizar uma rara disputa pela liderança, mesmo com Ishiba ainda presidindo o partido. De acordo com as regras do partido, essa disputa seria realizada se a maioria dos parlamentares e chefes regionais do partido concordarem.

Mas não se sabe quanto tempo levaria para o partido decidir, segundo parlamentares e funcionários do governo familiarizados com o procedimento disseram à Reuters.

Essa disputa poderia acontecer em setembro, no mínimo, segundo eles, o que permitiria que o novo governo compilasse um pacote de gastos para amortecer o golpe econômico das tarifas dos Estados Unido.

No entanto, se a disputa não ocorrer em setembro, talvez seja necessário esperar até o início do próximo ano para não atrapalhar a elaboração do orçamento do próximo ano fiscal pelo governo, segundo eles.

"Não ficaríamos surpresos se o partido convocar uma eleição para a liderança em setembro", disseram analistas do UBS em uma nota de pesquisa. "Parece que é improvável que as incertezas com relação à política se resolvam em breve."

No Japão, o Ministério das Finanças recebe os pedidos de gastos dos ministérios em agosto e finaliza o projeto de orçamento do governo no final de dezembro. O orçamento deve ser aprovado pelo Parlamento a tempo de entrar em vigor a partir do início de um novo ano fiscal em abril.

A não aprovação do orçamento pelo Parlamento forçaria o governo a compilar um orçamento provisório, o que poderia prejudicar a economia ao causar atrasos nos gastos.

Alguns parlamentares do partido governista dizem que não há outra opção a não ser a renúncia de Ishiba para resolver o impasse.

Tendo perdido o controle em ambas as casas do Parlamento, a coalizão governista liderada pelo Partido Liberal Democrático precisa do apoio do partido da oposição para aprovar a legislação e o orçamento no Parlamento. Os partidos de oposição descartaram a possibilidade de formar uma coalizão, a menos que Ishiba renuncie.

A posição política fraca de Ishiba e a prolongada incerteza política também complicam a decisão do Banco do Japão sobre quando retomar os aumentos da taxa de juros.

Embora poucos analistas esperem que o banco central aumente os juros em sua próxima reunião de política monetária em setembro, alguns veem uma boa chance de ação em outubro, dezembro ou janeiro do próximo ano, quando mais dados estiverem disponíveis sobre o impacto das tarifas dos EUA na economia.

Ishiba endossou os esforços do banco central para retirar gradualmente um estímulo maciço de uma década, já que a inflação permanece acima de sua meta de 2% por mais de três anos.

Mas sua amarga derrota eleitoral tornou seu governo vulnerável aos apelos por grandes gastos e política monetária frouxa.

Muitos partidos da oposição pediram ao Banco do Japão que adie ou vá devagar no aumento das taxas e se concentre em apoiar a economia.

