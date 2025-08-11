Topo

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

11/08/2025 14h58

LONDRES (Reuters) - A Adidas se desculpou formalmente após a presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticar a marca de roupas esportivas por causa de um modelo de calçado que reproduz as tradicionais sandálias huarache indígenas sem atribuir o design ou dar crédito aos artesãos.

O passo em falso ocorre pouco depois de a Prada provocar reação generalizada na Índia quando seu desfile de moda em Milão apresentou uma sandália reproduzindo chinelos Kolhapuri, destacando o aumento do escrutínio que as marcas multinacionais enfrentam sobre a origem de seus designs.

"O 'Oaxaca slip-on' foi inspirado em um design de Oaxaca, enraizado na tradição da Villa Hidalgo Yalálag", disse a Adidas em um comunicado.

"Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural."

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse na sexta-feira que seu governo estava estudando formas legais de apoiar as comunidades indígenas cujos designs são adotados por grandes empresas. Autoridades de Oaxaca criticaram o tênis da Adidas.

Lançado há cinco dias pelo designer mexicano-americano Willy Chavarria com a Adidas, o slip-on Oaxaca apresenta uma sola de tênis preta coberta com a trama de couro típica das sandálias huarache do México.

Chavarria disse no sábado que estava "profundamente arrependido que o calçado tenha sido apropriado nesse design e não tenha sido desenvolvido em parceria direta e significativa com a comunidade de Oaxaca".

(Reportagem de Helen Reid)

