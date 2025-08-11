Ações de Wall Street fecham em baixa, com dados de inflação e comércio com China em foco

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta segunda-feira, com investidores aguardando ansiosamente os dados sobre a inflação nesta semana para avaliar as perspectivas para a taxa de juros e observando os desdobramentos comerciais entre os Estados Unidos e a China.

O Dow Jones caiu 0,45%, para 43.975,09 pontos. O S&P 500 perdeu 0,25%, para 6.373,45 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,3%, para 21.385,40 pontos.

Investidores esperam que a recente mudança no Federal Reserve e os sinais de fraqueza do mercado de trabalho possam levar o banco central norte-americano a adotar uma postura de política monetária mais branda ainda este ano, o que alimenta grande parte do otimismo.

O relatório de inflação ao consumidor de julho será divulgado na terça-feira, e investidores preveem que o Fed reduzirá os custos de empréstimos em cerca de 60 pontos-base até dezembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Dados sobre a inflação estão começando a incorporar os impactos tarifários mais diretos sobre o consumidor, aumentando a preocupação de que a inflação siga persistente", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

"Leituras inflacionárias mais baixas e números de crescimento mais lentos são necessários para apoiar o argumento a favor de juros mais baixos."

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um decreto que estende por mais 90 dias uma pausa nas tarifas dos EUA mais altas sobre as importações chinesas, informou uma autoridade da Casa Branca.

Permitir a venda de semicondutores para a China foi uma questão essencial no acordo que Washington e Pequim assinaram este ano, que expira na terça-feira. Trump elogiou a cooperação da China nas negociações em uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira.