Ações europeias iniciam semana agitada em baixa, com foco em reunião entre Rússia e EUA

11/08/2025 14h05

Por Sruthi Shankar e Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com os investidores evitando fazer grandes apostas antes de uma semana agitada com negociações tarifárias e conversas entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,1%, devolvendo os ganhos registrados mais cedo no dia, mas ainda pairando perto de seu nível mais alto desde 31 de julho.

Os investidores estarão se preparando para a reunião na sexta-feira no Alasca, onde a Ucrânia teme que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, possam tentar ditar os termos para encerrar a guerra de três anos e meio.

As expectativas de um acordo de paz pesaram sobre as empresas de defesa alemãs, com a Rheinmetall caindo 4,6% e a Renk recuando 1,6%.

Enquanto isso, o prazo de 12 de agosto para um acordo entre os EUA e a China se aproxima, com os mercados esperando uma prorrogação e um acordo que evite a imposição de tarifas de três dígitos sobre os produtos uns dos outros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,37%, a 9.129,71 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,34%, a 24.081,34 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,57%, a 7.698,52 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,10%, a 41.583,59 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,21%, a 14.855,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,46%, a 7.744,72 pontos.

(Reportagem de Sruthi Shankar, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta em Bengaluru)

