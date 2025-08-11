Topo

Notícias

Ações da China e de Hong Kong sobem antes de prazo final para tarifas

11/08/2025 07h02

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores se concentrando na trégua comercial entre os Estados Unidos e a China, enquanto ignoravam os dados do fim de semana que destacaram persistentes pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,34%, marcando o maior nível de fechamento desde 16 de dezembro de 2021. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,43%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,19%.

Os participantes do mercado esperam outra prorrogação do prazo para a trégua comercial, de 12 de agosto, após negociações anteriores em Estocolmo.

Novos dados mostraram que os preços de fábrica caíram mais do que o previsto, já que as pressões deflacionárias persistem em toda a economia chinesa, pesando sobre o sentimento.

Liderando os ganhos onshore nesta segunda-feira, o setor de bebidas saltou 2,5%, e as ações relacionadas à IA ganharam 1,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,19%, a 24.906 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,34%, a 3.647 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,43%, a 4.122 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,10%, a 3.206 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,48%, a 24.135 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,17%, a 4.232 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 8.844 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

